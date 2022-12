2022. a kinnisvaraturu kokkuvõte

Kevadel reageeris turg kiirelt, et leida lahendus Eestisse rännanud sõjapõgenike majutamiseks. Kinnisvara24 ja Sotsiaalkindlustusameti koostöös avatud spetsiaalselt Ukraina sõjapõgenikele mõeldud kinnisvaraportaali kaudu leidis juba esimese kahe kuuga kodu üle 700 sõjapõgeniku. „Portaal on endiselt aktiivne – hetkel on üle Eesti pakkuda 137 aktiivset üürikuulutust, millest 39 on tasuta,“ tõi Uibomäe välja.

Vanaveski sõnul iseloomustab 2022. aasta turgu ilmajäämise hirmu FOMO (Fear Of Missing Out) asendumine FOBO-ga (Fear Of Better Options) ehk hirmuga, et ehk leidub kuskil parem pakkumine. „See omakorda tähendab, et müügid õnnestuvad neil, kes on müügitehniliselt teistest paremad ja järjepidevamad ning järjest enam palutakse müügiks appi ka oma ala professionaale ehk maaklereid,“ lisas Vanaveski.