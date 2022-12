Kaheksa kuuga on Forus Taxiga tehtud üle 1,2 miljoni sõidu

„Viimasel paaril kuul oleme näinud selget trendi, et takso tellijad mõtlevad rohkem, kuidas iga tehtud sõit annaks suurema panuse Foruse eduloosse. Näiteks lennujaamast tulijad ei vali seal ootavat taksot nagu see oli varem, vaid pigem tellivad auto Foruse äpiga, et koguda tokeneid," ütles Forus Taxi platvormi juht Eduard Dubrovski.

Foruse platvorm annab unikaalse võimaluse pildi järgi valida endale sobiva auto, suhtluskeele või autojuhi. "Saame selgelt aru, et igaühel on oma eelistus ja sellepärast lisame äppi igapäevaselt fotod nii autodest kui ka juhtidest, et igaüks saaks tellida täpselt sellise auto, mida ta soovib. Näeme, et Forus Takso kategooria, endine Tulika takso, on Eestis praegu väga populaarne ning on kindel ja turvaline valik head teenust soovivatele klientidele,“ ütles Dubrovski. „Detsembrist lisandus autode valikusse eksklusiivne limusiin Mercedes-Benz MAYBACH S500, mis sobib eriti hästi pidulikele jõuluüritustele sõitmiseks.“