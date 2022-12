“Lae end” programmis valmis 20 füüsika õppevideot

"Kuni kümneminutilised videod seovad põhikooli füüsika soojusõpetuse teemad igapäevaeluga. Need selgitavad animatsioonide abil nähtusi, mida me päris oma silmaga näha ei saa, näiteks kuidas liiguvad aineosakesed ja mis juhtub temperatuuri muutumisel,“ ütles Videoõpsi looja ja haridustehnoloog Kristo Siig.

„Lae end“ programmi käivitasid 2022. aastal ABB, Eesti Energia, Fermi Energia, LHV, Nordecon ja Metrosert, et leida Eesti koolidest üles inspireerivaimad füüsikaõpetajad, tunnustada neid ja viia nende oskused kõikidesse füüsikatundidesse üle Eesti. Tänaseks on haridusprogrammi raames leitud kümme säravat füüsikaõpetajat. Hariduseksperdid Praktikalist ja Videoõpsist valmistasid koos õpetajatega esimesed õppevideod ning praktilised valgusõpetuse õppematerjalid on kasutusel juba ligi sajas koolis.