Seitse ohutusnõuannet- et põleks küünal, mitte armas kodu

Suureks probleemiks on kujunenud harjumus, et soetatakse suitsuandur, kuid see jääb kapi või laua peale. "Tegu on äärmiselt vale praktikaga, sest nendel juhtudel hakkab detektor tööle alles siis, kui suits ülevalt sellele peale laskub. Kui andur on kõrgemale pandud, annab see tulekahjust teada märksa varem,“ räägib Nikolajev. Kuna kuum suits tõuseb üles ja koguneb lae alla, tuleks need seadmed paigaldada nõuetekohaselt lakke. “Ainult juhtudel, kui neid pole võimalik lakke paigaldada, võib autonoomsed suitsuandurid paigaldada toa seinale, kuid võimalikult lae lähedale”.