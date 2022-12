Tegevusmuuseumi rohupoest leiab 99 väega jooki ja hea tuju salvi

Valikus on salve, tinktuure, hoidiseid, maitsemett, ehteid, maiustusi ja palju muud huvitavat kohalikelt tootjatelt. Näiteks paistavad kohe silma 99 väega jook, hea tuju salv ja musta ronga rohi, mis on Järvamaal asuva Källomäe talu tooted. Talu perenaine, taimetark Jana Olesk on 22. detsembrini rohupoes kohal, et huvilisi nõustada ja rahvameditsiini teadmisi jagada.