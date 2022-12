Teisipäeval kõigub temperatuur kümne miinus- ja viie plusskraadi vahel.

Öösel on Ida-Eestis on selgimisi, Lääne-Eestis alates pilvkate tiheneb. Saartele jõuab sajuala, mis laieneb hommikuks mandrile. Saartel sajab lund ja lörtsi, hommikul ka vihma, mandril tuleb lund. Kohati tuiskab ja võib tulla ka jäävihma! Lääne-Eestis on mõnel pool udu. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis vahemikus -1 kuni -5, Kesk- ja Ida-Eestis -6 kuni -10 kraadi, hommikuks tõuseb saartel ja läänerannikul 0 kuni +2 kraadini. Teedel on kiilasjää!