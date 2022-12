​Motomehed ja Preedik ühendasid jõud

Nimelt on Priit Seire poolt kehastatav jõuluvana Preedik ühendanud jõud motomeestega ning üheskoos tuuritatakse 24. detsembril ringi Türi vallas. Kl 13.30 ollakse Türi keskväljakul ja kl 15 Taikse seltsimajas.

Motoklubi Alempois president Martin Kruus lootis töönädala alguses, et seekordsest kommijagamise tuuriks saavad nad kokku vähemalt kümmekond külgkorviga mootorratast.

Kui varasemalt on motojõuluvanad komme jagades teinud Järvamaal sissepõikeid nii lasteaedadesse kui lastekodudesse, siis viimastel kordadel eraldi asutustes käimist ette võetud ei ole, vaid kommipakke on ringsõidu käigus jagatud otse linnatänavatel. Nii on ka sel korral. „Meil on jagamiseks oma 250-300,” kommipakki täpsustas Kruus. „Komme viime ka Järvamaa haiglasse. Aga sinna autoga, mitte mootorratastega.”

Arvestades seda, et krõbedast talveilmast sai selleks nädalaks muutlike kraadide ning teeoludega nullilähedane olemine, motomehed tänavu Türi vallast väljapoole oma kommijagamise tuuriga ei lähe. „Paide ja Türi vahe on 14 kilomeetrit ning maanteeservas ei ole kommisaajaid meid ootamas,” põhjendas ta. „Ega me ka inimtühjas linnas ei soovi sõita. Seega, kõik, kes komme soovivad on oodatud õigel ajal välja.”

Alempois motomehed on kommijagamise tuuril osalenud kõikidel aastatel ehk tänavu on see neile juba kaheksas kord.