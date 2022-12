Vabatahtlikuna jää rajamisele kaasa aidanud Arto Saar ütles, et uisuväljak on kasutamiseks tõepoolest valmis. "Kindlasti tuleb vahepeal teha parendustöid ja jäätaastamist ning hokini läheb veel aega, kuid 80 tonnine jääklots on nüüdseks all," rääkis ta.