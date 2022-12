Siseministeerium eraldab saarte energiakindluse parandamiseks pool miljonit eurot

Läänemetsa sõnul pole kõiki kriise võimalik detailselt ennustada, kuid järeldusi tuleb teha ja valmisolekutaset tõsta. „Torm näitas taaskord meie riigi haavatavust, milleks on puudulikud investeeringud regioonidesse. Kui riik ei investeeri piisavalt elektrivõrgu kindlusesse maapiirkondades, siis võibki juhtuda, et inimesed peavad päevade kaupa pimedas istuma. Kõiki puudujääke ei saa koheselt parandada, aga järeldusi tuleb teha nii lühemas kui pikemas perspektiivis. Mida täna ja kohe saame teha, on eraldada Päästeametile vajalikud vahendid, et vajadusel saaks operatiivselt saarte või muude maapiirkondade elanikke sarnases olukorras aidata,“ ütles Läänemets.