Tikupoisi jõululaat tuleb taas

Laat leiab aset 22. detsembril kell 11.00-18.00 Tikupoisi restorani alal ning esmakordselt ka terrassil. Jõululaadale on tänaseks registreerinud end kauplema 47 müüjat. Jõuluvana kingikotti on võimalik soetada laadalt lisaks Eestimaisele toodangule ka tooteid välismaalt. Toodete valikus on villaseid kootud tooteid, vilditud tooteid, oliivipuust tooted, käsitöö veinid ja õlled, hoidised, pähklid, suitsukalatooted, meesaadused, munatooted, voodiriided, ehted, tünnisaunad ja palju muud.