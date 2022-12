Rae volikogu opositsioon esitas endise Paide meeri vastu umbusaldusavalduse

Umbusalduse avaldajad on seisukohal, et volikogu esimees Tõnis Kõiv ei juhtinud 15. novembri istungil volikogu tööd Rae valla põhimääruses sätestatud korras.

Volikogu 15. novembri istungi teiseks päevakorra punktiks oli Rae valla aastate 2023- 2026 eelarvestrateegia kinnitamine, kui selgus, et vallavalitsuse poolt oli eelnõusse tehtud muudatus jätta Suursoo tee remont, mis on teatavasti koolibussitee, eelarvestrateegiast välja.

Tulenevalt volikogu istungi protokollist on muudatusettepaneku tegemist vallavalitsuse poolt sisustatud üksnes tõdemusega - «…poliitika on kompromisside kunst ning fraktsioon on põhjalikult arutanud ja jõudnud sellisele seisukohale, et see objekt jääb hetkel välja».