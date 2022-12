Need on lennujaama lennukite ülevaatuse ja jäätõrje eriauto Ford 800 4x2 ja 1963. aasta väljalaske, varem ka Tartu lennujaamas kasutatud tuletõrjeauto Sisu Jyry K-143SP.

Muuseumipapa Tuve Kärner meenutab, et esmakordselt oli juttu, et sama Sisu võiks kunagi oma teenistuse lõppedes leida uue kodu Järva-Jaanis juba aastal 1998. Nüüd on hea meel märkida, et kunagine unistus täitus pea inimpõlv hiljem, aga siiski.