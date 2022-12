7800 kilomeetrit Jaapanist – siin on nüüd minu kodu

Täpselt sellise olukorra on läbi elanud meie kaks intervjueeritavat, 15aastane neiu Miru Tomizawa ja 18aastane noormees Ryoga Okui. Nad on kaks noort jaapanlast, kes olenemata hirmust otsustasid esitada endale väljakutse hakata Eestis vahetusõpilaseks. Otsapidi on mõlemad jõudnud Järvamaale: Miru Türile ja Ryoga Koeru. Kuidas neil siiani läinud on ja mis ootab ees?