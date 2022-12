Roosna-Alliku saab 500 meetri sügavuselt odavat toasooja

Mõne kuu pärast puuritakse Roosna-Allikule poole kilomeetri sügavused puuraugud, kust hakkab tulema toasooja, mis on praegusest tunduvalt odavam ja keskkonnasõbralikum.

Paide linnas on toasooja hind tänavu kallinenud koguni neljal korral ja pole ime, kui peagi teavitatakse tarbijaid uuest hinnatõusust. Paide linn pole siin mingi erand, sest toasooja eest peavad inimesed kõikjal Eestis maksma praegu oluliselt rohkem kui enne. Analüütikud ennustavad, et energia hinnad ei alane ka järgmisel kütteperioodil ja võimalik, et sammuvad hoopis uutesse kõrgustesse.