Kalle Grünthal: esitasin Paide linnavalitsuse suhtes kuriteo kaebuse

Muuhulgas oli minu jaoks tähelepanu all ka mitmeid laekunud kaebuseid seoses Paide Linnavalitsuse poolt läbi viidud riigihankega Paide linna linnapiirkonna lume- ja libedusetõrje töövõtulepingu osas. Eile otsustasingi kontrollida eelmärgitud riigihanke seaduslikkust ning nõudsin linnavalitsuselt välja hanke dokumendid.

Esialgsel hinnangul on kahjuks alust arvata, et rikutud on riigihanke tingimusi, sest ühele osalejale oli antud põhjendamatud soodustingimused või siis eelised. Jättes teised teede hooldusega tegelevad ettevõtjad konkurentsist välja.