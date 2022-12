Priit Seire rääkis, et võttis oma seiklused Rovaniemil videosse ning need aitas toredaks jõulueelseks looks kokku monteerida videograaf Kaspar Pokk.

Seire selgitas, et videoga tahtis ta lastele näidata, kus jõuluvana Preedik päriselt elab ning millega jõulueelsel ajal tegeleb. "Lastele on oluline jõuluvanasse ja jõuluimedesse uskuda. See väike video peaks ehk kahtlusi hajutama, et punase kuue sisse ronib mõni kohalik mees," lausus ta.