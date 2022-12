Opositsioon umbusaldab Türi vallavanemat ja vallavolikogu esimeest

Türi vallavolikogu liige Pipi-Liis Siemann ütles, et Kati Nõlvak on vallavanema ametis olnud lühikest aega, kuid vallavalitsuse liikme ja valdkonnajuhi positsioonilt vallavanemaks tõusnuna on jätkanud senist ametiasutuse ebapädevat juhtimist- endiselt on korraldamata õigeaegne ülesannete täitmine, konkursside õiguspärane korraldamine ja õigusaktide korrektne ettevalmistamine volikogule.