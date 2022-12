Elisa 5G võrk jõudis Järvamaale

Käesoleval aastal avas Elisa esimesena Eestis päris 5G sagedustel toimiva võrgu ning on viimase seitsme kuuga uue põlvkonna mobiilsidevõrgu viinud igasse maakonda üle terve Eesti. 5G võrgu ulatust on laiendatud alates avamisest iganädalaselt ning ülikiire mobiilse interneti võimalused on 3500Mhz sagedusalal jõudnud tänaseks ka Järvamaale, ütles Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli. “Koos uute võrgupartnerite Nokia ja Ericssoniga oleme loomas modernseimat 5G mobiilsidevõrku Euroopas,“ täiendas Polli.