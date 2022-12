Teeolud püsivad pigem sügisesed

Õhutemperatuur on kõikjal plusspoolel, teetemperatuur on läänepoolsetes maakondades plusspoolel, mujal 0-kraadi juures või kergelt miinuses.

Päeval tuleb pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, hommikupoolikul on tihedam sadu Lõuna-Eestis. Pärastlõunal alates Lääne-Eestist tuul tugevneb, puhangud on rannikul kuni 17 m/s, saartel kuni 20 m/s. Temperatuur on 0…+5 °C.