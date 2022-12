Järvamaa aasta naiskodukaitsja Piret Saul: “Tunnustus kuulub sama hästi ka minu perele”

Oled siis pigem n.ö relvaga naiskodukaitsja?

Mulle meeldiks mõelda, et sõna on tugevam kui relv. Kuigi mulle meeldib laskesport ja pigem näeksin ennast sportrelvaga toimetamas, siis nüüd, jah, olen soojendanud suhteid ka lahingrelvaga. Eks ikka selleks, et saada ise hakkama.

Kuidas on naiskodukaitsjaks olemine sulle igapäevaelus kasuks tulnud?

Kindlasti on tutvusringkond palju suurem ja mitmekesisem. Samuti on abiks olnud paljud koolitused. Naiskodukaitse on pannud mind tegema asju, mida ma kindlasti varem poleks kunagi teinud ning pannud olukordadesse, kus ma poleks kindlasti olnud. Arvan, et tänu naiskodukaitsele olen täna kindlasti parem, julgem ja teadlikum naine.

Mida su pere sinu naiskodukaitse teemast arvab?

Pere on esikohal. Õnneks on pere vägagi toetav. On aegu, kus olen rohkem ära ja hõivatud, kuid samas võtan aega ka pere jaoks. Eks suur osa organisatsioonis toimetamisest on ikkagi tänu pere toetusele. Kindlasti on ka aegu, kui kodus on mossis näod, kui pean jälle kuhugi minema. Seega see tunnustus, mis mulle omistati, on sama palju minu kui ka nende oma.

Kirjelda oma kõige ekstreemsemat või mõnd huvitavat kogemust naiskodukaitsjana.

2013. aasta langevarjuhüpe. Ühel ilusal päeval helises telefon ja pakuti hüppama minna. Kuna olin varem sellest natuke mõelnud, ei lasknud vist helistajal lõpunigi rääkida, kui juba ütlesin jah-sõna.