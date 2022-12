Paide Teatriga seotud noor kultuuritegelane sai väga vastutusrikkasse ametisse

Varasemalt on Margaret Arvamusfestivalil osalenud nii vaataja ja kuulajana kui korraldanud arutelusid, tegelenud Poliitikaala kommunikatsiooniga ning keetnud kohvi Paide Teatri brantšile. Täna õpib ta aga Belgias Leuvenis kultuurisotsioloogiat.

"Arvamusfestival on äärmiselt huvitav kontekst, kus kultuuriprogrammi korraldada ja kureerida, sest festivali põhifookuses ei ole mitte kunst, vaid ühiskond ja selle protsessid. Lähtuvalt oma kultuurisotsioloogia õpingutest ja suurest huvist poliitilise kunsti vastu on see täiuslik koht, kus nende huvide ühendamist katsetada," rääkis asjaosaline ise.