Vanametallirindel puhuvad maakonnakeskuses uued tuuled

Paide linnavalitsuse keskkonna peaspetsialist Tiina Kivila selgitas, et kuna AS Kuusakoski leping lõpeb, korraldas linn uue konkursi. „Konkursile esitas pakkumuse kaks ettevõtet, kellest parim on Marico Metall OÜ pakkumus,” lisas ta. „Oleme mõlema pakkujaga kontakteerunud ja teeme kõik endast oleneva, et Paide elanikel oleks ka edaspidi vastav teenus tagatud.”