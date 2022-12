Rahvusringhäälingu kanalid pakuvad südamlikku pühadeprogrammi

Jõululaupäeva alustab ETV kell 10 “Maahommiku” erisaatega, kus veedetakse aega koos ansambliga Naised köögis, kes on oskuslikud nii köögis kui ka lugusid jutustades ja laule luues. 24. detsembrisse sobivalt külastab Owe Petersell “Ühe maja loos” Eesti üht ainulaadsemat paika - Tartu Pauluse kirik on omapärane sakraalhoone, mis muuhulgas peidab Eesti suurimat kolumbaariumit ehk tuhaurnide matmispaika ning mille orelile ja altarile on raske võrdväärset leida. Erisaatega jõuab 26. detsembril vaatajate ette ka “Osoon”, mis kutsub jõulu teisel pühal mõtlema pühade hinna peale.