Lõviklubid korraldavad Ukraina lastele eesti stiilis jõulupidusid

Eesti LIONS-piirkonna kuberneri Alar Rästa sõnul on igati vajalik endid olude sunnil siinmail pikemelt sisse seadnud Ukraina perede lastele pakkuda võimalust osa saada eesti jõulutraditsioonidest. Jõulud on eestlaste rahvakommetes väga oluline periood, seetõttu on nende tutvustamine oluline ka ukrainlastele, ning seda koos kingipakkide ja jõuluvanaga.