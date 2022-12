Üksikkompanii eesotsas alustab uus juht

„Lahkumine üksikkompanii pealiku ametikohalt on minu teadlik valik. Olen kompanii juhtimise juures olnud 2013. aastast, algul üksikkompanii pealiku abina ja alates 01. aprillist 2018 üksikkompanii pealikuna. Piisav aeg, et anda teatepulk edasi järgmisele. Olen veendumusel, et juhi ülesandeid täidetakse teatud periood, andes seejärel juhtimise üle teisele. Nii tagame organisatsiooni edasimineku,“ sõnas Piigert.