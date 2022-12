Jõuluvana Preedik sattus haiglasse

Kui Järva Teataja jõuluvana Preediku habeme taha peituva Priit Seire käest uuris, et mis juhtus, vastas mees lustlikult, et käis haigla töötajatele ja patsientidele üllatust tegemas ning vaevalise liikumise põhjuseks oli hoopis raske kingikott.

Seire selgitas, et külaskäik Järvamaa haiglasse tuli mõttest lõpetada tänavused jõuluringkäigud millegi eriliselt südantsoojendavaga. "Kõigil, kes peavad pühad haiglas veetma, on meel kurb ning ka haigla töötajad ei saa töökohustusi täites olla koos oma peredega. Seetõttu langeski valik just haiglale, et seal viibivatele inimestele rõõmu valmistada," põhjendas ta.