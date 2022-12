Doktoritöö: ohtlikult saastatud reovett saaks puhastada senisest odavamalt

Elanikkonna kiire juurdekasv ja globaalne soojenemine viib selleni, et peaaegu iga teine inimene elab juba 2025. aastal veepuuduses. Vaid 1% kogu maailma veest on kõlblik inimtarbimiseks.

Ohtlikud ained rikuvad vett ja keskkonda

Reovee puhastamisel kõrvaldatakse reoained veest mehaaniliste, bioloogiliste või füüsikalis-keemiliste võtetega. Kuid kõiksuguste tugevatoimeliste ravimite, aga ka raskelt biolagundatavate hügieenitoodete ja plastiühendite tootmine ning kasutamine põhjustab nende kogunemist veekogudes, halvendades oluliselt veeressursse. Traditsioonilised reoveepuhastusviisid siin paraku vajalikul määral ei aita. Seega on eriti saastunud reovete puhastamiseks vaja leida alternatiivseid kulutõhusaid töötlemismeetodeid.

Tallinna Tehnikaülikooli doktor Priit Tikker uuris oma doktoritöös, millised võiks olla lahendused ja uudsed meetodid. „Maailmas on kasvav probleem puhta vee vajaduse järgi. Kuigi on olemas potentsiaalsed veetöötlusmeetodid, siis need on üldiselt väga kallid nii kapitali kui ka operatsioonikulude pärast. Seetõttu tuleb neile leida potentsiaalseimaid alternatiive,” selgitab Tikker.

Traditsiooniline reoveepuhastus ei aita

Ta rõhutab, et traditsiooniliste veepuhastusmeetodite puhul on oluline saasteaine biolagundatavus. „Tihti on taolised ühendid madala biolagundatavusega, mistõttu traditsioonilistes veepuhastusmeetoditega toimub kas ainult osaline või ei toimu üldse lagundamist,” avaldab Tikker kurva tõe.

Mis oleks parem lahendus?