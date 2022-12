Riik toetab teadus- ja arendusasutusi nooremteadur-doktorantide palkamisel

Riigieelarveline toetus võimaldas sügissemestril palgata nooremteadur-doktorandi neljal riigi või avalik-õiguslikul teadus- ja arendusasutusel. Toetuse eraldamine doktorantide palkamiseks nooremteaduritena teadus- ja arendusasutustesse on üks osa doktoriõppe ümberkorraldustest, mille eesmärk on suurendada doktorikraadi omandanute arvu Eestis, et tagada teadusmahukale ühikonnale vajalikud spetsialistid nii era- kui avalikus sektoris.