Kaspar Eevald asub vallutama läänepoolkera kõrgeimat mäge

„Viimased tipueelsed paar tundi on püha vaikus ja iseendaga võitlemine, et energia- ja hapnikudefitsiidis keha kivisest tõusust üles vedada. Ning kui see kõik on läbi tehtud, üle elatud, siis arvan, et järgmine väga suur üleelamine on hoopis laskumine, kus nii keha kui vaim on täiesti miinuses ja kõik toimub toore tahtejõu arvelt,“ kirjeldas Kaspar tulevase ekspeditsiooni raskemaid hetki.

Ainuüksi mägironija seljakott kaalub 15-20 kilogrammi, sest sinna peavad mahtuma suur sule-agamiskott, alusmatt ja õhkmadrats, paks ekspeditsiooni sulejope ja püksid, koorikjope ja püksid, kaasaskantav päikesepaneel, termos, mitu veepudelit, suusaprillid, kolm paari kindaid, snäkid, seljakotiapteek jms. Nii eelnebki ekspeditsioonile tõsine füüsiline ettevalmistus.

„Ekspeditsioonieelsel kuul teen trenni 4-5 nädalas. Kõige rohkem, kolm korda nädalas, teen jooksu, et hoida jalad ja võhm heas vormis. Lisaks näeb treeningkava ette nädalas kaks korda jõutreeningut, kus enamus harjutused on taaskord jalalihaste ja kere tugevdamiseks,“ kirjeldas Kaspar oma treeningkava. Kirss tordil on Kaspari sõnul tõusutrenn, mis tavaliselt kestab 1,5 tundi ning näeb ette vaheldumisi kõndimist ja jooksu 10% kaldenurgaga ning spetsiaalselt Kaspari jaoks treeneri poolt ära määratud pulsivahemikus.

Elite Expeditions Aconcagua ekspeditsiooni koosseisu kuulub ligi 20 alpinisti erinevatest riikidest üle kogu maailma. Kaspar Eevald on ainus eestlane, kes ekspeditsiooni kuulub. Tõus Aconcagua tippu algab 13. jaanuar ning lõpeb 2. Veebruaril. Kaspar Eevaldi osalemist ekspeditsioonis toetab Fenix Casino. Kaspari Aconcagua blogi saab jälgida portaalis Fenix Adventure. Sealt leiab ka Kaspari jutte eelmistest seiklustest ja vallutustest.