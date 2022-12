Ajujahilt väljuvad vastutustundlikud tuleviku ettevõtjad

"Ajujahi programm on hea hüppelaud tähelepanu köitmiseks ja oma loo rääkimiseks, aga meie jaoks oli suurima väärtusega just koolitusprogramm. 2018. aastal tegelesime krooniliste haigustega laste vaimse koormuse vähendamisega ja nende aktiveerimisega kasutades psühholoogilist metoodikat. Meie hooajal teenis võidu auga välja FoodDocs, kuid meie valmistusime Ajujahi perioodil oma esimeseks kliiniliseks rakendusuuringuks kahes haiglas, mistõttu hooaja vältel ei oleks me saanud suurt progressi näidata, kuna uuringu perioodil külmutatakse rakenduse arendustegevus ning müügi- ja turundustegevus algab alles pärast uuringute perioodi. 2019. aastaks olime avaldanud oma esimese teadusartikli mainekas teadusajakirjas, seda tõepoolest erakordse kiirusega, kuid siiski väljaspool Ajujahi programmi ajaraami," rääkis psühholoogiadoktor Kadri Haljas, Triumf Healthi asutaja. „Näitasime, et laste vaimne tervis on tähtis ja alustasime kõige raskemast sihtrühmast – vähihaigetest lastest. Lisandusid teised kroonilised haigused, aga siis tuli COVID ja me saime aru, et kõigil on raske ja saame oma sihtrühma laiendada. Meie lahenduse edasiarendus Triumfland Saga aitab edendada kõikide laste vaimset tervist, kultuuride üleselt ja iga lapse jaoks oma emakeeles ning seda üle kogu maailma,“ täiendas Haljas.