Vallalehe kojukanne saab läbi

Lehe tootmisel on kaks kõige suuremat kuluallikat trükk ja aina kerkivad kojukandehinnad. Lisaks on olnud probleeme ka väljaande levikuga – leht kas jõuab hiljem või ei jõua üldse mõnda postkasti. Selleks, et leht oleks jätkusuutlik ja ilmuks edasi, on otsustatud lehe kojukanne lõpetada. Sellel on ka positiivseid pooli – vähenevad kulud, tekib keskkonnasääst ja lüheneb ka lehe trükki mineku ja ilmumise vaheline aeg.