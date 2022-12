Tõstjate jaoks sai läbi katsumuste aasta

“Viimane pärl meie klubile oleks jäänud tulemata, kui Ain Pent poleks viimasel minutil detsembri keskel Mellistesse klubi meeskonda võistkondlikel Eesti meistrivõistlustele päästma tulnud,” sõnas ta. “Ain jõudis kohale 15 minutit enne kaalumise aja lõppu. Algraskused pani ta küll väga tagasihoidlikud, rebimises 50kg ja tõukamises 70kg.”

Uppin märkis, et treenerina ütles ta veel Ainile, et kuskil 200 Sinclairi punkti peaks ta ikka tegema, et oleks tagatud meeskondlik võit. “Asi hakkas kulgema nii, et soojendus Ainil laabus ja lubas endale ka suuremaid raskusi tõsta. Lõpuks Ain tegi kontole 256,6 punkti,” kirjeldas treener. “ Olime kindlalt kullapretendendid, kui Leho Pendi tõukamine ei ebaõnnestu. Leho oli ju just traumast taastumas.”

Lõppkokkuvõttes, vargamäelastest keegi võistlustel isiklikke rekordeid seekord ei teinud. Roomet Väli üritas küll 151kg tõugata, aga ei saanud rinnale. Leho Pent tõukas 175kg, kuid jalgade juurdetoomisel pudistas kangi enne fikseerimist maha. “Ütles, et treeningutel pole veel suuri raskusi saanud proovida,” kommenteeris Uppin. “ Võitsime 90 punktiga, mis on küll veenev edu, kuid kui oleks tulnud üks null kasvõi ühes tõsteviisis, siis olnuks kõik teisiti.”