Võlakirjaintressimäärade tõus mõjutab Eesti panku vähe

Inflatsiooni järsk kiirenemine, majanduskasvu väljavaate halvenemine ning suur ebamäärasus edasise arengu suhtes on märkimisväärselt karmistanud rahastamistingimusi rahvusvahelistel võlakirjaturgudel. Karmistunud rahastamistingimused peegelduvad võlakirjade intressimäärades, mis on järsult tõusnud. Näiteks hiljuti Eesti riigi emiteeritud võlakirjade intressimäär kujunes paari aasta taguse ajaga võrreldes mitukümmend korda kõrgemaks. Koos intressimäärade tõusuga on keerulisemaks muutunud ka rahastamise kättesaadavus. Lisaks on Eesti emitentide jaoks rahastamise hinda tõstnud see, et välisinvestorid näevad siinseid riske suuremana tulenevalt Eesti lähedusest sõjapiirkonnale.