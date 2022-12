Energiaturu ülevaade: Olkiluoto 3 sel talvel ei käivitugi

Saksamaal on lisaks Vene maagaasile tükk tegu ka nende toornafta asendamisega. Riik lubas tuleval aastal küll Vene nafta ostmise lõpetada ja panustada eeskätt Kasahstanist pärinevale toorainele. Samas ei ole see piisav kogu mahu asendamiseks ja tooraine transpordiks on tarvis ka Venemaa torujuhtmeid. Mõnevõrra rõõmu pakkus sakslastele enne jõulu avaldatud ilmaprognoos, mille järgi ootab Kesk-Euroopat järgmise kolme nädala jooksul keskmisest soojem temperatuur, tuues kaasa energianõudluse vähenemise. Kaks nädalat tagasi kasvas Saksamaa energiatarve külmalaine tõttu selle aasta rekordtasemele, ehkki nelja aasta võrdluses on tarbimise vähenemine olnud umbes 12%. Energiakriisiga toimetulekuks ei pruugi sellest aga piisata, sest keskmiselt peaks riigi gaasikasutus vähenema 20%. See number on oluline just tuleva aasta talve silmas pidades, et Euroopa gaasivarusid liiga ära ei kulutataks ja jõuaks neid suvekuudel uuesti piisaval määral täita. Euroopa tervikuna on selle sihi Eurostati andmeil aga saavutanud.