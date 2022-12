Piiriveekogudele võib paiguti minna sõidukitega

Nii on alates 28. detsembrist lubatud minna Lämmijärve ja Pihkva järve jääle nii jalgsi kui ka maastikusõidukitega.

Endiselt on keelatud väljuda Pattina järve jääle nii sõidukitega kui jalgsi. Vältida tuleks lähenemist ka Võhandu jõe suudmele ning Salusaarele lähemale kui 200 meetrit, kuna neis kohtades on jää ohtlikult õhuke. Ka on keelatud läheneda Narva jõe lähtele lähemale kui üks kilomeeter.