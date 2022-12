Viking Window aknatehases on edaspidi nädalas neli tööpäeva

AS Viking Window juhatuse esimees Toomas Agasild tunnistab, et selline tööaja muudatus on nende äris tavapärane nähtus."Tavaliselt aknaturul ongi talvel nii, et on vähem tööd. See ei ole esimene kord kui me sellist töögraafikut kasutame. Praegu on ikkagi turul madalseis," selgitab ta.