Korteriühistute liit ärgitab katuseid ja räästaid puhastama

Mardi sõnul kipub aga olema pigem nii, et lume, jääpurikate ja libedusetõrjesse suhtuvad leigelt nii korteriomanikud kui ka väheteadlikumad ühistujuhid. "Arvatakse, et meie maja juures pole ju kunagi midagi juhtunud, küllap ei juhtu ka nüüd. Mõne maja juures on ohtlik koht küll lindiga piiratud, aga piiramine ei vabasta omanikke vastutusest võimalike õnnetuste ees ega katuse hooldamise kohustusest."