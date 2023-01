PILDID ⟩ Paide pakiautomaaditurul läks veelgi põnevamaks

DHL Expressi E-kaubanduse ja pakiautomaatide valdkonna juht Anna Saar selgitas, et DHL Express on endiselt fokuseeritud rahvusvahelistele vedudele. “Seega saab meie pakiautomaati kasutada just rahvusvaheliste saadetiste saatmiseks ja vastuvõtmiseks,” täpsustas ta. “Meie pakiautomaatide kasutamine on väga lihtne ja sarnaneb teistele pakiautomaatidele. Pakiautomaadid on mõeldud eelkõige eraisikutele, kuid ka ettevõtted saavad neid kasutada.”