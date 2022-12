«Meil oli see mõte, et tuleks rahvale lähemale, ja kesklinnas on inimestel ehk lihtsam meieni jõuda,» ütles prillipoe klienditeenindaja Maarika Reis.

Kuid Reis lisas, et lähem asukoht pole see kahtlemata kõigi inimeste puhul. «Just käis siin vanahärra Oisust ja ütles, et tema jaoks kolib pood kaugemale, nii et sõltub, kustpoolt vaadata,» lausus ta.