Jõuluostlejad täitsid korve peamiselt mandariinide ja linnulihaga

Rimi ostujuht Maris Rannus ütles BNS-ile, et Rimi klientide ostukorv oli jõulunädalal pigem traditsiooniline ja eelmise aastaga üsna sarnane. "Kui midagi välja tuua, siis pisut enam leidis oma tee ostukorvi linnuliha ja vähem valiti kala. Jahutatud ja külmutatud kujul part on näiteks toode, mille populaarsus Rimi klientide seas on kasvanud aastast aastasse," lisas Rannus.