PILDID ⟩ Oisus oli taas päkapikke näha

Retla-Kabala kooli Oisu lasteaia õpetaja Anneli Raitar andis teada, et Oisu lasteaia Naerulind rühma väikesed ja suured päkapikud tänasid Oisu rahvamaja, kus nad on saanud esineda, osaleda laatadel ja teha näitusi. Samuti tänati Oisu kauplust, Estonia OÜd, kus said poistenädalal vaadata kui suured need põllumajandusmasinad siis on. "Julgemad ronisid kombaini ja kruvisid suuri traktori rehve," vähendas õpetaja muljeid. "Tänasime ka Oisu raamatukogu, kuhu meid kutsutakse erinevatele üritustele ja kuhu me ka niisama hea meelega läheme. Retla-Kabala kooli, kus meie koolieelikud käivad juba sügisest eelkoolis ja samas majas asuvat sööklat, kus tulevad meile lasteaeda maailma parimad söögid. Päkapikud tänasid ka endiseid õpetajaid Oisus. Ei jäänud tänuta ka endine juhataja ja õpijuht, kellele toimetasid tänu kätte suured päkapikud."