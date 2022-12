COVID-19 ja gripp murravad haigevoodisse tuhandeid

Terviseameti gripikeskuse peaspetsialisti Olga Sadikova kinnitusel on grippi haigestumine jätkuvalt tõusutrendil, haigestumuse kasv on aeglustunud. „Viimase nädala jooksul kasvas laboratoorselt kinnitatud grippi haigestunute arv 64% võrra. Ülemiste hingamisteede ägedatesse nakkustesse pöördunute arv vähenes 27% võrra, mis suure tõenäosusega on tingitud pühadest ja alanud koolivaheajast,“ selgitas Sadikova.