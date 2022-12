Järvamaa tippjuht lahkus tipus olles töölt

Tema arvates on selle aja jooksul organisatsioon arenenud enda nägu ning suurim rõõm on selle üle, et toetatud on väga palju erinevaid projekte, ettevõtteid, mittetulundusühinguid ja kogukondi. „Üksi ei saa teha midagi, kõike tehakse koos ja see võrgustik on suurepärane,“ sõnas ta ja lisas, et kihvt on olnud lugeda sadu projekte ja dokumente.