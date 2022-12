Paidelased ostavad agaralt elektrigeneraatoreid, aga paanikat siiski pole

Stokkeri tööriistakeskuse müügipiirkonna juht Märt Rebas ütles, et sõda Ukrainas ja võimalikud häired elektrivarustuses panevad inimesi muretsema. Stokkeri elektrigeneraatorite müük on eelmise aastaga võrreldes suurenenud ligi 320 protsenti. «Praegu kõik, mis tuleb, kõik läheb. See on inimestele eluküsimus, sest kui vett ei ole ja külmkapid üles sulavad, siis on keeruline,» lausus Rebas.