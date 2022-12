Töötavate pensioniealiste osa suureneb

Statistikaameti juhtivanalüütiku Terje Trasbergi ütlust mööda on hõivemäära tõusu taga põhilisse töötegemisikka jõudnud taasiseseisvumisaja beebibuumi ajal sündinud noored.

«Samuti on rahvastiku vananemisele vaatamata pensionist elatuvate inimeste osa vähenenud – seda on mõjutanud pensioniea tõus, vanemaealiste parem tervis, tööandjate soosiv suhtumine vanemaealisse tööjõudu, aga ka tööjõupuudus, näiteks hariduse valdkonnas,» selgitas ta. «Kõige suurem osa pensioniealistest töötabki just hariduses.»