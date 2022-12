Aednikud ei istu talvel käed rüpes

Türi Halduse aednik Ele Schiff­ ütles, et tal on suurem osa ettevalmistustöid tehtud ja tellimused järgmiseks kevad­suveks aianditesse ära saadetud. «Nendega tuleb kindlalt enne aasta lõppu tegeleda. Kui hiljaks jääd, ei saa enam valida seda, mida tahad,» lausus ta.

Schiffi ütlust mööda kulubki sügistöödejärgne aeg uute projektide ja plaanide tegemiseks ning lillede valimiseks. «Materjali puudust küll pole, aga kui saadan aianditele taimesoovid ära varakult, siis on lootust, et sellega arvestatakse. Kui jätta tellimine aasta algusesse, siis on taimed juba mulda pandud ja valida tuleb sellest, mis teistest üle jääb,» selgitas­ ta.