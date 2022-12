Sarisodija maalib Paides autodele ja majadele Z-tähti

Paide on olnud rahulik väikelinn, kus kokkupõrked venelaste ja eestlaste vahel jäävad kaugesse minevikku. Vene kogukond on linnas väike ja valdavalt eestimeelne. Sellelt pinnalt mõjub lausa šokina, et linnas on tegutsema hakanud sarisodija, kes jätab teatud piirkonda õhtuhämaruses endast maha Venemaa Ukraina vastase sõja sümboliks saanud Z-tähti.