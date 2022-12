Vaprad naised tõttasid sel aastal veelgi enam kodu kaitsma

Küll aga arvan ma, et alati saaks rohkem ja paremini. Elanikkonnakaitse parandamine on aastate pikkune töö – järjepidevus tagab selle, et aina rohkem ja rohkem Eesti inimesi oleks teadlikumad, ettevalmistunumad ja iseseisvamad. Kõige lihtsam viis seda teha ongi liituda Naiskodukaitse või Kaitseliiduga ning saada järjepidevalt nii sõjalist kui ka mittesõjalist väljaõpet ja olla ise see, kes teisi organisatsiooni liikmeid või kogukonda õpetab.

Mida ootad uuelt aastalt?

Minul saab 2024. aasta märtsis ringkonna esinaise teine ametiaeg läbi ning olen andnud teada, et kolmandaks ametiajaks ma ei kandideeri. Seega 2023. aasta on meie ringkonnale üleminekuaasta. Olen 2018. aasta märtsist igapäevaselt ringkonna esinaisena vabatahtlikult riigikaitsesse aktiivselt panustanud ja tunnen, et seda on olnud ikka väga palju.

Tahan, et üleminek ringkonna juhtimises oleks sujuv ja loomulik. Ma mitte ainult ei oota, vaid olen ka valmis pingutama selle nimel, et 2023. aasta detsembris on meil ringkonnas rohkem naisi, kes tegutsevad ja otsustavad, mida ning kuidas me teeme. Ringkonna kindel prioriteet uuel aastal on vastutust ja tegemisi omavahel jagada.

Meil on palju naisi, kes panustavad kohustusliku 48 tunni asemel näiteks 800 tundi. Meil ei ole ülekatet, kokkuvõttes tuleb töö ja ülesanded ikka ära teha nendel, kes on kohal. Seega on koormus osa naistel ikka väga suur.