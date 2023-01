Transpordiamet hoiatab Kesk-Eestis libeduse eest

Hommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel Eesti lõunapoolsemates maakondades valdavalt märjad või soolamärjad ning temperatuur on kõikjal pussis.

Põhja-Eestist kuni Kesk-Eestini on teetemperatuur langenud miinuspoolele ning teed on muutunud paiguti väga libedaks. Pärnu- ja Raplamaal piirab nähtavust ka udu.

Päeval tuleb Põhja-Eestis muutliku pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis on pilves ja mitmel pool sajab vihma. Paiguti püsib udu. Teetemperatuur on Põhja-Eestist Kesk-Eestini jätkuvalt miinuspoolel, märjad teepinnad jäätuvad ning teedel on libedust. Lõuna-Eestis püsib temperatuur plusspoolel.