Uus aasta algab uute juhtide valimisega

Eelmise juhatuse esimees Aivar Tubli ütles, et Järva Arengu Partneritele valitakse juhatus kolmeks aastaks. "Uus juhatus koguneb esimesele kokkusaamisele 9. jaanuaril ning siis valitakse esimese asjana juhatusele uus esimees ja aseesimees ning siis juba otsustatakse, mida teha uue tegevjuhi leidmiseks," selgitas ta.

Järva Arengu Partnerite tegevjuht Silva Anspal oli ametis ligi 15 aastat. Tubli ütles, et tookord leiti tegevjuht ilma konkursita omade ringist, sest kohale oli raske sobivat inimest leida. "Aga nüüd on arutamise koht, kuidas seekord toimida. Võimalik, et kuulutame välja avaliku konkursi," märkis ta.